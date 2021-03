Irama è fuori dal Festival di Sanremo: colpa del Covid. Amadeus: “Chiederò di cambiare il regolamento” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Attendiamo comunicazione ufficiale della Asl ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo perché il collaboratore risultato positivo all’antigenico è risultato positivo anche al molecolare e anche un altro collaboratore è risultato positivo. A norma di regolamento e di norme sanitarie, nonostante Irama sia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare ad esibirsi all’Ariston, quindi dovrebbe ritirarsi”. Così il videdirettore di Rai1, Claudio Fasulo, ha aggiornato sulla situazione del cantante in gara, fermato ieri dalla positività di un collaboratore. Irama per ora è eliminato dal Festival di Sanremo In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Attendiamo comunicazione ufficiale della Asl ma a norma didovrebbe ritirarsi daldiperché il collaboratore risultato positivo all’antigenico è risultato positivo anche al molecolare e anche un altro collaboratore è risultato positivo. A norma die di norme sanitarie, nonostantesia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare ad esibirsi all’Ariston, quindi dovrebbe ritirarsi”. Così il videdirettore di Rai1, Claudio Fasulo, ha aggiornato sulla situazione del cantante in gara, fermato ieri dalla positività di un collaboratore.per ora è eliminato daldiIn seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei ...

