Irama al Festival di Sanremo rischia l'esclusione: la proposta di Amadeus per salvarlo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama doveva salire ieri sul palco dell'Ariston. Il cantane era tra i primi 13 Big a doversi esibire nella prima serata del Festival di Sanremo. Un membro del suo staff, però, è risultato risultato positivo al Covid e dunque l'artista, seguendo i protocolli, è stato sottoposto a tampone molecolare per verifica. Irama è risultato negativo, come ha raccontato su Instagram, ma da protocollo non potrebbe esibirsi nemmeno questa sera. Amadeus però avrebbe una idea. Irama a rischio: niente Sanremo "A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo", a spiegarlo è il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. "Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è ...

