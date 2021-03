Investita da auto polizia, Sheena perde la vita a 14 anni: “È morta tra le braccia della madre” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Investita da auto polizia, Sheena perde la vita a 14 anni. Il racconto di un cugino della 14enne morta: “Mia zia, la madre, ce l’aveva tra le braccia Sheena, lei se la ricorda con gli occhi chiusi, incosciente. Mia zia non ricorda niente, in quella frazione di secondo era con il telefono in mano, Si ricorda di essersi svegliata con i lampeggianti intorno. Lei era l’unica cosciente e ha cominciato a prendere a pugni il vetro per uscire fuori, per farsi liberare”. “Doveva comprare le scarpe al centro commerciale, tutta la famiglia stava tornando a casa. La polizia stava seguendo i malviventi a tutta velocità e invece hanno preso in pieno loro. La mamma ha firmato oggi ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021)dalaa 14. Il racconto di un cugino14enne: “Mia zia, la, ce l’aveva tra le, lei se la ricorda con gli occhi chiusi, incosciente. Mia zia non ricorda niente, in quella frazione di secondo era con il telefono in mano, Si ricorda di essersi svegliata con i lampeggianti intorno. Lei era l’unica cosciente e ha cominciato a prendere a pugni il vetro per uscire fuori, per farsi liberare”. “Doveva comprare le scarpe al centro commerciale, tutta la famiglia stava tornando a casa. Lastava seguendo i malviventi a tutta velocità e invece hanno preso in pieno loro. La mamma ha firmato oggi ...

