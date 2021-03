Inter, ritardo nel pagamento di Lukaku. Il Manchester United chiede Lautaro o Skriniar (Di mercoledì 3 marzo 2021) Calciomercato Inter, una clausola su Lukaku fa tremare la società nerazzurra. In caso di mancato pagamento entro il 31 marzo dei 50 milioni mancanti, lo United avrebbe chiesto come risarcimento uno fra Lautaro Martinez e Skriniar. L’Inter avrebbe saltato il pagamento di un bonus, facendo dunque scattare il premio ulteriore per il Manchester United. La L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Calciomercato, una clausola sufa tremare la società nerazzurra. In caso di mancatoentro il 31 marzo dei 50 milioni mancanti, loavrebbe chiesto come risarcimento uno fraMartinez e. L’avrebbe saltato ildi un bonus, facendo dunque scattare il premio ulteriore per il. La L'articolo NewNotizie.it.

