Inter, rinnovo in vista per Barella: i dettagli del nuovo accordo

Nicolò Barella presto rinnoverà il proprio contratto con l'Inter attualmente in scadenza nel 2024. I dettagli del nuovo accordo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Nicolò Barella presto rinnoverà il proprio contratto con l'Inter attualmente in scadenza nel 2024. Prevista un'estensione di due anni sino al 2026 con un ingaggio che verrà adeguato alle stesse cifre che percepirà Lautaro Martinez con il suo nuovo contratto (4,5 milioni).

