Inter, nessun debito con il Manchester United per Lukaku: la ricostruzione (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Inter non è in debito con il Manchester United per l’acquisto di Romelu Lukaku: la ricostruzione della trattativa fra i due club Emergono nuovi dettagli in merito alla notizia per cui l’Inter non avrebbe pagato un bonus al Manchester United in relazione all’acquisto di Romelu Lukaku. Secondo Franco Vanni di Repubblica, L’Inter doveva 1,9 milioni di euro come bonus al Manchester United alla fine della scorsa stagione. In seguito alla pandemia, i due club hanno rinegoziato i tempi del pagamento a luglio 2021. Nel frattempo, l’Inter ha saldato a gennaio il bonus in questione e i rapporti fra i club sono buoni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’non è incon ilper l’acquisto di Romelu: ladella trattativa fra i due club Emergono nuovi dettagli in merito alla notizia per cui l’non avrebbe pagato un bonus alin relazione all’acquisto di Romelu. Secondo Franco Vanni di Repubblica, L’doveva 1,9 milioni di euro come bonus alalla fine della scorsa stagione. In seguito alla pandemia, i due club hanno rinegoziato i tempi del pagamento a luglio 2021. Nel frattempo, l’ha saldato a gennaio il bonus in questione e i rapporti fra i club sono buoni. Leggi su Calcionews24.com

