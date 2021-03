Inter, c’è un caso Lukaku con il Manchester United? E cosa c’entrano Lautaro e Skriniar (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle ultime ore l’Inter deve fare i conti con il caso Lukaku che monta su diversi giornali, anche accreditati: secondo la ricostruzione emersa a mezzo stampa, i nerazzurri avrebbero saltato un pagamento previsto dal contratto che ha portato il centravanti belga in nerazzurro e il Manchester United avrebbe chiesto uno tra Lautaro Martinez e Skriniar per regolare i conti. Questa almeno è la versione emersa a mezzo stampa. Inter, il caso Lukaku con il Manchester United Proviamo a fare ordine. Stando a quanto riferito da il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe saltato la scadenza di un pagamento dovuto al Manchester United. Sempre ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle ultime ore l’deve fare i conti con ilche monta su diversi giornali, anche accreditati: secondo la ricostruzione emersa a mezzo stampa, i nerazzurri avrebbero saltato un pagamento previsto dal contratto che ha portato il centravanti belga in nerazzurro e ilavrebbe chiesto uno traMartinez eper regolare i conti. Questa almeno è la versione emersa a mezzo stampa., ilcon ilProviamo a fare ordine. Stando a quanto riferito da il Corriere dello Sport, l’avrebbe saltato la scadenza di un pagamento dovuto al. Sempre ...

