Instagram introduce le «Stanze in diretta», cosa sono e come funzionano (Di mercoledì 3 marzo 2021) I social network come Instagram stanno cambiando e non è (soltanto) colpa della pandemia da Covid-19. L'attenzione degli utenti per la privacy e per la sicurezza dei propri dati sta costringendo Facebook e tutti gli altri colossi della Rete a cambiare strategia. Se finora utilizzavamo tanti servizi gratuiti pagando con le nostre informazioni personali, presto potremmo decidere di pagare davvero Facebook, Clubhouse o Twitter per accedere a contenuti in esclusiva. Sappiamo già che il social dell'audio ci sta lavorando, così come il social dell'uccellino che ha già messo in cantiere una funzionalità di questo tipo. Ma ora il prossimo big ad unirsi alla competizione potrebbe essere Instagram. L'app specializzata nelle foto e nelle Stories ha presentato una nuova funzione chiamata Stanze in ...

