Insigne si è comportato da vero capitano. Ma c’è sempre qualcosa che non va

(Di giovedì 4 marzo 2021) I DIALOGHI DEL DOPO PARTITA Guido – Caro Cesare stasera mi è sembrato di vedere un film. Titolo “Il campionato del Napoli”. Luci e ombre. Pause ed accelerazioni. Lampi di qualche giocatore molto forte (vedi Zielinski e). Errori da torneo parrocchiale (vedi Bakayoko e Manolas). Organizzazione di gioco inesistente. Cesare – Guido che ti devo dire ma riassumerei in poche parole: nonostante Gattuso il Napoli ha rischiato di vincere la partita. I giocatori hanno lottato, hanno combattuto e anche se con fortuna (pensiamo alla traversa e al palo clamorosi del Sassuolo a portiere battuto e alle decisive parate di Meret) stavano vincendo la partita. In una fase in cui il Sassuolo non riusciva più ad essere pericoloso che si inventa Gattuso? Fa entrare negli ultimi minuti a freddo il rientrante Manolas il quale riesce in modo goffo a regalare un rigore al Sassuolo che ...

Termina una partita spettacolare al Mapei Stadium. Tra Sassuolo e Napoli finisce 3-3, con due rigori fischiati nel finale per due ingenuità delle difese.