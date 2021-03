“Insieme!” Il cantante italiano e la figlia di Heather Parisi | la nuova coppia vip esce allo scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moricone, è un cantautore. È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il bdelle incertezze, ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari. Dopo la partecipazione al festival aprì la polemica sulla poca importanza riservata al televoto, che lo avrebbe fatto salire sul podio. L’edizione 2019, dopo il ricalcolo fatto tenendo conto anche dei pareri di sala stampa e giuria d’onore, aveva decretato come vincitore Mahmood, in seconda posizione Ultimo e terzi Il Volo. Ora ilfa parlare di sé per un gossip appena ‘sbocciato’. In queste ore, infatti, Ultimo ha pubblicato un video con una foto mozzafiato di un tramonto visto dalla prua di una barca a vela.Nello scatto però è ben visibile una ‘misteriosa ragazza‘, ...