Insegnante non indossa la mascherina in classe: 'L'obbligo come le leggi del Fascismo'. Segnalata alla polizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Polemiche dopo che a Mantova un Insegnante ha associato l'obbligo della mascherina alle leggi razziali del Fascismo. La preside del liceo di Scienze applicate Fermi si è vista costretta a segnalare il ...

