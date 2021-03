Insegnante morta a Napoli | aperta inchiesta | sì all’autopsia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È arrivata questa mattina l’informativa redatta dai carabinieri del quartiere Vomero aalla Procura di. All’interno ci sono le testimonianze sulla morte di Annamaria Mantile, 62 anni,di inglese alla scuola Pavese diieri dopo la vaccinazione anticovid. La Procura ha aperto un fascicolo e il pm per ora delegato è Giuliana Giuliano, di turno ieri sera. È stata sequestrata la salma e disposta l’autopsia. L’obiettivo è capire come siala donna e se ci siano correlazioni tra il decesso e l’iniezione di AstraZeneca. Secondo il fratello della vittima, Sergio Mantile, noto sociologo, la sorella non soffriva di nessuna malattia e non era un soggetto allergico. La somministrazione del vaccino ...