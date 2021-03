Infiltrazioni del clan mafioso Santapaola nelle scommesse sportive online: operazione anche in Puglia Guardia di finanza, dalla Sicilia ad altre regioni e in vari Paesi europei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime ore di questa mattina, oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con il supporto e la collaborazione dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), stanno dando esecuzione, tra Italia, Germania, Polonia e Malta, a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone indagate, a vario titolo, per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffusodi: Dalle prime ore di questa mattina, oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale delladidi Catania, con il supporto e la collaborazione dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), stanno dando esecuzione, tra Italia, Germania, Polonia e Malta, a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone indagate, ao titolo, per esercizio abusivo di gioco e, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate ...

