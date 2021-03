Infiltrazioni del clan mafioso Santapaola nelle scommesse sportive online | operazione anche in Puglia Guardia di finanza | dalla Sicilia ad altre regioni e in vari Paesi europei

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffusodi: Dalle prime ore di questa mattina, oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale delladidi Catania, con il supporto e la collaborazione dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), stanno dando esecuzione, tra Italia, Germania, Polonia e Malta, a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone indagate, ao titolo, per esercizio abusivo di gioco e, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate ...

fattoquotidiano : Recovery fund, la proposta della Dia per evitare infiltrazioni senza bloccare i lavori: “Controllo del prefetto su… - ilmetropolitan : ???? #Catania. Infiltrazioni del #clan #Santapaola nel settore delle #scommesseonline -- - Agenparl : GDF CATANIA: 'OPERAZIONE DOPPIO GIOCO' - LE INFILTRAZIONI DEL CLAN “SANTAPAOLA” NEL SETTORE DELLE SCOMMESSE SPORTIV… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Infiltrazioni del clan Santapaola nelle #scommesse online: 23 misure cautelari, 80 milioni di beni sequestrati. Blitz #anti… - AgenziaOpinione : GDF – GUARDIA DI FINANZA * CATANIA: « INFILTRAZIONI DEL CLAN “ SANTAPAOLA ” NEL SETTORE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ON… -

Ultime Notizie dalla rete : Infiltrazioni del

Operazione antimafia della Guardia di Finanza tra Italia, Germania, Polonia e Malta: 23 ordinanze di custodia cautelare, 336 indagati, sequestrati beni per 80 milioni CreditsInsieme alla sindaca Rosaria Succurro, crediamo " concludono Astorino e Carbone " che sia fondamentale coinvolgere le istituzioniterritorio e le agenzie di formazione , a partire dalle scuole , ...Vota! L’ombra di Cosa Nostra sulle scommesse online: arresti anche in Emilia. Maxi operazione della GdF contro l’infiltrazione di Cosa nostra nelle scommesse illegali online.Le mani dei clan sulle scommesse on line: 336 indagati in tutta Italia Le mani dei clan sulle scommesse on line: 336 indagati in tutta Italia ...