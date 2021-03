Industrie Chimiche Forestali acquista altre azioni proprie (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Industrie Chimiche Forestali ha comunicato di aver acquistato, dal 23 febbraio al 3 marzo 2021, complessive 15.400 azioni proprie (corrispondenti allo 0,214% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,284 euro per un controvalore complessivo pari a 96.778 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali a seguito degli acquisti comunicati è di 232.200 azioni, pari al 3,225% del capitale sociale. Il numero di azioni emesse meno il numero ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di averto, dal 23 febbraio al 3 marzo 2021, complessive 15.400(corrispondenti allo 0,214% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,284 euro per un controvalore complessivo pari a 96.778 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delledetenute daa seguito degli acquisti comunicati è di 232.200, pari al 3,225% del capitale sociale. Il numero diemesse meno il numero ...

