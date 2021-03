Indira Varma – Scelta per la serie Obi-Wan Kenobi (Di mercoledì 3 marzo 2021) La star di Game of Thrones , Indira Varma, è stata la Scelta per la prossima serie di Obi-Wan Kenobi Star Wars. Varma si unisce a Ewan McGregor e Hayden Christensen, che riprenderanno i ruoli di Obi-Wan Kenobi e Darth Vader nella prossima serie. Lo spettacolo è diventato uno dei più attesi tra i fan L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nuovo film di Star Wars: Waititi inizia la stesura del film Data di uscita di The Mandalorian 2, in arrivo su Disney+ Star Wars The High Republic sequel. Le novità sul romanzo Star Wars Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen si pronuncia sul ritorno Darth Vader Star wars Rangers of the New Republic parla Favreau ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) La star di Game of Thrones ,, è stata laper la prossimadi Obi-WanStar Wars.si unisce a Ewan McGregor e Hayden Christensen, che riprenderanno i ruoli di Obi-Wane Darth Vader nella prossima. Lo spettacolo è diventato uno dei più attesi tra i fan L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nuovo film di Star Wars: Waititi inizia la stesura del film Data di uscita di The Mandalorian 2, in arrivo su Disney+ Star Wars The High Republic sequel. Le novità sul romanzo Star Wars Obi-Wan, Hayden Christensen si pronuncia sul ritorno Darth Vader Star wars Rangers of the New Republic parla Favreau ...

