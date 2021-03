amerigormea : RT @LaStampa: India, il presidente della Corte suprema suggerisce all’imputato: 'Sposi la vittima dello stupro, così evita il carcere' http… - sergioortolano : India, il presidente della Corte suprema suggerisce all’imputato: 'Sposi la vittima dello stupro, così evita il car… - mmanca : RT @LaStampa: India, il presidente della Corte suprema suggerisce all’imputato: 'Sposi la vittima dello stupro, così evita il carcere' http… - twMec : RT @LaStampa: India, il presidente della Corte suprema suggerisce all’imputato: 'Sposi la vittima dello stupro, così evita il carcere' http… - ellygatta81 : RT @LaStampa: India, il presidente della Corte suprema suggerisce all’imputato: 'Sposi la vittima dello stupro, così evita il carcere' http… -

Ultime Notizie dalla rete : India presidente

La Stampa

NUOVA DELHI. Inè bufera suldella Corte suprema dopo che nel corso di un'udienza ha suggerito ad un presunto stupratore di sposare la sua vittima, una minorenne, per evitare di finire in carcere. ...Le associazioni per i diritti umani chiedono le dimissioni: ha cercato di condannarla a una vita di violenze nelle mani del suo . - -Le associazioni per i diritti umani chiedono le dimissioni: ha cercato di condannarla a una vita di violenze nelle mani del suo carnefice ...La petizione promossa da attiviste femministe chiede le dimissioni del presidente della Corte suprema dell'India, Sharad Arvind Bobde, dopo che il giudice aveva suggerito a una persona accusata di vio ...