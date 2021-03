Inchiesta mascherine cinesi senza certificazione | primi arresti | sequestrati 22 milioni

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Avevano fatto arrivare in Italia una fornitura die camici provenienti dalla Cina, cedute poi alla Protezione Civile del Lazio per una cifra di quasi 22di euro. I dispositivi erano ...

... raggiunto da una misura interdittiva nell'ambito dell'della procura di Roma sugli affidamenti per l'acquisto dinella prima fase dell'emergenza Covid. Gli inquirenti procedono ...E' quanto scrive il gip Francesca Ciranna nell'ordinanza con cui ha disposto tre misure cautelari nell'ambito dell'della Procura di Roma per la fornitura die camici destinati ...Questione mascherine: secondo i pm: "Farina vanta rapporti con personaggi noti, come Roberto De Santis e l’ex senatore Saverio Romano ...È in corso l'operazione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisto di mascherine e camici cinesi non certificati nel Lazio.