Radio1Rai : ?? #Svezia 8 persone accoltellate a #Vetlanda (sud del Paese). La polizia ritiene si tratti di un attacco terroristi… - GiovanniFanfoni : RT @ilpost: In Svezia un uomo ha accoltellato almeno 8 persone e la polizia sospetta che volesse compiere un attacco terroristico https://t… - mister_ricci : L'uomo a terra, ferito dalla polizia, sarebbe l'autore del gesto. Alcuni degli 8 feriti da arma da taglio verserebb… - _QuattroPassi_ : RT @Radio1Rai: ?? #Svezia 8 persone accoltellate a #Vetlanda (sud del Paese). La polizia ritiene si tratti di un attacco terroristico. Alcun… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Svezia un uomo ha accoltellato almeno 8 persone e la polizia sospetta che volesse compiere un attacco terroristico https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia uomo

Otto persone sono state ferite inin un attacco sferrato a colpi di coltello. L'attentato è avvenuto nella città di Vetlanda. ... Secondo alcuni media locali, l'assalitore sarebbe undall'età ...Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in, in quello che la polizia ritiene 'un attacco terroristico'. Le persone coinvolte sono state attaccate da unarmato di coltello nel centro città e alcune sono 'gravemente ferite', ha ...Mercoledì pomeriggio un uomo ha ferito con un'arma da taglio almeno 8 persone nel centro di Vetlanda, una cittadina di 26mila abitanti nel sud della ...Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco terroristico". Alcuni sono feriti "in modo grave", secondo quanto riportato dalla port ...