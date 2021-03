“In Israele velocità, digitalizzazione e confronto personale con chi ha dubbi”: le ragioni dietro al successo della campagna vaccinale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una campagna vaccinale centralizzata e organizzata in modo efficiente grazie a un sistema di dati digitalizzati e alla tempestività della somministrazione delle dosi, arrivate ormai a più dell’80% degli over 50 (l’obiettivo del governo è del 90%) e al 55% della popolazione complessiva. Israele – dove oggi l’Rt è pari a 1 – è prima al mondo per la somministrazione dei vaccini: ha già immunizzato più di 4,8 milioni di suoi cittadini (su un totale di 9,2 milioni di abitanti), 3,5 milioni dei quali hanno già ricevuto la seconda dose. Una progressione rapida di inoculazioni cha ha fatto crollare morti, ricoveri e le possibilità di uno sviluppo severo della malattia, risparmiando così il sovraccarico sulle strutture ospedaliere. L’attenzione tuttora è massima, specie sulla variante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Unacentralizzata e organizzata in modo efficiente grazie a un sistema di dati digitalizzati e alla tempestivitàsomministrazione delle dosi, arrivate ormai a più dell’80% degli over 50 (l’obiettivo del governo è del 90%) e al 55%popolazione complessiva.– dove oggi l’Rt è pari a 1 – è prima al mondo per la somministrazione dei vaccini: ha già immunizzato più di 4,8 milioni di suoi cittadini (su un totale di 9,2 milioni di abitanti), 3,5 milioni dei quali hanno già ricevuto la seconda dose. Una progressione rapida di inoculazioni cha ha fatto crollare morti, ricoveri e le possibilità di uno sviluppo severomalattia, risparmiando così il sovraccarico sulle strutture ospedaliere. L’attenzione tuttora è massima, specie sulla variante ...

