In Brasile oltre mille morti al giorno per 40 giorni di fila, ma Bolsonaro boicotta ancora mascherine e distanziamento. “Siamo al collasso” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro non è intenzionato a indietreggiare di un millimetro e nulla sembra in grado di fargli cambiare idea. Né l’esplosione del numero di contagi e di morti per Covid-19 – ormai oltre il picco della prima ondata – né l’appello dell’Organizzazione mondiale della sanità ad adottare più efficaci misure di contenimento del virus di fronte alla “tragedia” in atto. Né tanto meno le lacrime dei governatori incapaci da soli di gestire la pandemia che manda in tilt il sistema sanitario. Il Capo dello Stato continua la sua personale battaglia contro l’uso della mascherina e contro l’adozione di misure di distanziamento sociale, arrivando a minacciare il taglio dei trasferimenti federali verso Stati e municipi che decidessero di adottare lockdown. È una guerra nella guerra quella che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il presidente brasiliano Jairnon è intenzionato a indietreggiare di un millimetro e nulla sembra in grado di fargli cambiare idea. Né l’esplosione del numero di contagi e diper Covid-19 – ormaiil picco della prima ondata – né l’appello dell’Organizzazione mondiale della sanità ad adottare più efficaci misure di contenimento del virus di fronte alla “tragedia” in atto. Né tanto meno le lacrime dei governatori incapaci da soli di gestire la pandemia che manda in tilt il sistema sanitario. Il Capo dello Stato continua la sua personale battaglia contro l’uso della mascherina e contro l’adozione di misure disociale, arrivando a minacciare il taglio dei trasferimenti federali verso Stati e municipi che decidessero di adottare lockdown. È una guerra nella guerra quella che il ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 1.500 morti in un giorno. Regno Unito, l'appello della regina: 'Vaccinatevi… - Open_gol : In Brasile oltre 1.600 morti per Covid in 24 ore - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Militari al posto degli scienziati. E la pandemia travolge il Brasile | il manifesto - Esther12410044 : RT @CartinaLa: #GFvip Con oltre 320mila tweet. Superati i 900mila followers. Post GF con più like, RT e commenti. In tendenza ogni altro gi… - Fe77La : RT @Sonoiolamiari: Dayane ha guadagnato più di 700k follower, ha un fandom super internazionale di oltre 40 paesi, tutto il Brasile la ama.… -