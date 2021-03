Il Volo, chi sono i componenti del gruppo ospite a Sanremo 2021: biografia, vita privata e cachet per il Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) Anche il trio de Il Volo è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi sono i componenti del gruppo che animeranno la seconda serata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda questa sera, mercoledì 3 marzo, con un omaggio al grande compositore Ennio Morricone. biografia Composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio si costituisce nel 2009 durante il talent canoro per bambini Ti lascio una canzone. Presentatisi al programma come cantanti solisti, diventano occasionalmente un trio per Volontà del regista del programma, Roberto Cenci, guadagnandosi il soprannome di “tenorini” in riferimento ai grandi Tre Tenori. Dopo la trasmissione i tre firmano un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Anche il trio de Ilè tra gli ospiti deldi: ecco chidelche animeranno la seconda serata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda questa sera, mercoledì 3 marzo, con un omaggio al grande compositore Ennio Morricone.Composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio si costituisce nel 2009 durante il talent canoro per bambini Ti lascio una canzone. Presentatisi al programma come cantanti solisti, diventano occasionalmente un trio perntà del regista del programma, Roberto Cenci, guadagnandosi il soprannome di “tenorini” in riferimento ai grandi Tre Tenori. Dopo la trasmissione i tre firmano un ...

