Il Veneto ha 850 000 cani | progetto di legge per proteggerli dai maltrattamenti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) VENEZIA – Proteggere gli animali da affezione da maltrattamenti e abbandoni. Questo l’obiettivo del progetto di legge presentato dai consiglieri regionali veneti di minoranza. “Il numero di animali d’affezione è in continua crescita”, afferma il primo firmatario del provvedimento, Andrea Zanoni (Pd) citando gli 852.694 cani iscritti all’anagrafe canina del Veneto. “In aumento, però, sono anche i casi di maltrattamento: leggiamo troppo spesso episodi di estrema e assurda crudeltà, così come delle difficoltà in cui versano le strutture di ricovero per animali abbandonati. Questo pdl sancisce anzitutto il loro diritto alla dignità in quanto esseri viventi e le misure al suo interno sono conseguenti”.