Il taglio corto del momento è il blunt cut della Michielin

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di Sanremo è l’occasione migliore per sfoggiare un cambio di look. E infatti Francescaci ha piacevolmente sorprese, non solo per la sua eccellente esibizione (Chiamami per nome il suo brano), me anche per ilnetto dato alla sua lunga chioma.cut, è questo il nome del nuovocantante, un caschetto dalle linee pulite con le punte pari. Insomma, un bob pieno e corposo senza scalature e sfilamenti. Ilcut per antonomasia non dovrebbe mai superare il mento, ed è per questo che risulta essere una perfetta cornice che si adatta e valorizza svariate forme del viso. Così come si adatta a diverse tipologie di capello. “Un cambiamento drastico ma dal risultato grintoso e fresco”, lo ha definito Faik Zekai, Creative Directori di Cotril, che ...