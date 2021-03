Il sorriso di Sanremo per l’Italia che resiste

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo strano Festival numero 71 parte con la musica dei balconi, l’acuto accorato di «Fai rumore», Diodato che ci porta indietro di un anno. L’edizione 2021 riparte da un accenno a quel che è successo e ancora accade. Si è sempre detto cheè lo specchio appena deformante del Paese e allora è logico che provi a rappresentarlo in qualche modo. Il Teatro Ariston ridotto a studio televisivo è apparentemente quello di sempre, ma la scenografia incarta il palco e i protagonisti secondo una regia stretta. La platea è un infinito scuro verso cui rivolgere lo sguardo a perdere. Solo quelli bravi sanno come stanarci l’ispirazione, gli altri è normale che soffrano qualche difficoltà. Per fortuna c’è Fiorello con Amadeus che gli fa da spalla conducente.

... giornalista, ha poi sottolineato che la canzone con cui concorre a questa edizione diè '... Eleonora Daniele è stata avvertita con undallo stesso Bugo, il quale ha dichiarato: 'No, ma ......Annalisa con "Dieci" a guidare la classifica provvisoria al termine della prima serata di... Prima di lei qualche tiepidocon il ruolo da comico - duro di Zlatan Ibrahimovi e con alcuni ...Fedez sul palco a Sanremo 2021 sale con indosso i braccialetti anti ansia. Li mostra ai fan nelle sue IG Stories. Con un total look Versace, il rapper canta in coppia con Francesca Michelin, che indos ...Zlatan Ibrahimovic salta la seconda serata di Sanremo 2021 per motivi legati al Milan, questa sera infatti la squadra rossonera.