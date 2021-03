Il segno della croce di Amadeus scatena atei e musulmani: “Ci doveva pensare prima di farlo” (video) (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Al posto di Amadeus, che stimo, ci avrei pensato su prima di fare questo gesto». E’ quanto dichiara all’AdnKronos Foad Aodi, presidente Co-Mai, Comunità del mondo Arabo in Italia, commentando il segno della croce che ieri Amadeus si è fatto nella prima puntata del Festival di Sanremo un attimo prima di scendere le scale del Teatro Ariston. L’ira degli atei italiani Particolarmente critico anche il segretario nazionale dell’Uaar, l’Unione atei agnostici razionalisti, Roberto Grendene. «Era un po’ tutto concordato. Amadeus, che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel gesto, e in questo senso a me sembra davvero poco opportuno. Mi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Al posto di, che stimo, ci avrei pensato sudi fare questo gesto». E’ quanto dichiara all’AdnKronos Foad Aodi, presidente Co-Mai, Comunità del mondo Arabo in Italia, commentando ilche ierisi è fatto nellapuntata del Festival di Sanremo un attimodi scendere le scale del Teatro Ariston. L’ira degliitaliani Particolarmente critico anche il segretario nazionale dell’Uaar, l’Unioneagnostici razionalisti, Roberto Grendene. «Era un po’ tutto concordato., che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel gesto, e in questo senso a me sembra davvero poco opportuno. Mi ...

