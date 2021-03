Il Rotary raccontato ai bambini | spettacolo teatrale in diretta streaming

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilsceglie il teatro come forma d’arte con forte valenza emozionale e pedagogica per affermare i princìpi su cui si basa la sua missione. Nasce così la messa in scena de “La Ruota d’Oro”, insul sito web laruotadoro.it, giovedì 4 marzo alle 21, dal teatro Qoelet di Bergamo. Iniziativa promossa dalClub Dalmine Centenario, su proposta e progetto artistico dell’attore e regista Oreste Castagna, in collaborazione con il Distretto2042 e il Gruppo Orobico 2. Grazie alla trentennale esperienza, con predilezione al mondo dell’infanzia, Oreste Castagna in collaborazione con Silvia Barbieri ha ideato unoe multimediale dedicato aie alle loro famiglie per divulgare, promuovere e condividere i ...