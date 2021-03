Il ritorno dei “Mystery flights”, voli con destinazione ignota per rilanciare il turismo post-Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Canberra, 3 mar – La compagnia di volo australiana Qantas ha rilanciato i cosiddetti “Mystery flights”, letteralmente “voli del mistero”, nella speranza di rilanciare il turismo internazionale che, a causa del Covid, naviga in bruttissime acque. Mystery flights per il rilancio del turismo I “Mystery flights” altro non sono che voli andata e ritorno con una precisa particolarità: il passeggero non conosce la destinazione del suo viaggio. La Qantas ideò questo innovativo modo di viaggiare già negli anni novanta. Attualmente, l’Australia ha deciso di chiudere i confini almeno fino al 17 giugno per bloccare eventuali contagi da coronavirus. Il calo dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Canberra, 3 mar – La compagnia di volo australiana Qantas ha rilanciato i cosiddetti “”, letteralmente “del mistero”, nella speranza diilinternazionale che, a causa del, naviga in bruttissime acque.per il rilancio delI “” altro non sono cheandata econ una precisa particolarità: il passeggero non conosce ladel suo viaggio. La Qantas ideò questo innovativo modo di viaggiare già negli anni novanta. Attualmente, l’Australia ha deciso di chiudere i confini almeno fino al 17 giugno per bloccare eventuali contagi da coronavirus. Il calo dei ...

