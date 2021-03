Il prof nomask che paragona l’obbligo di mascherina alle leggi razziali è stato multato

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro Mortara è unessore di Storia e Filosofia al liceo delle Scienze applicate Fermi di Mantova. L’insegnante èdopo aver rifiutato, e non era la prima volta, di indossare lain classe. La dirigente scolastica Marianna Pavesi ha avvertito i carabinieri che una volta arrivati hanno applicato la sanzione alessore. Ilchedialla Shoah (è) Non era la prima volta che Mauro Mortara propagandava tesi no mask ai suoi studenti spiegando ad esempio che «di coprire naso e bocca èbile...