Il presunto assassino di Rossella Placati ha tentato il suicidio in carcere (Di mercoledì 3 marzo 2021) . Doriano Saveri si è ferito sbattendo la testa contro la finestra Ieri i primi atti per l'autopsia su Rossella Placati, dipendente di Haemotronic di Mirandola. L'uomo è in carcere con l'accusa dell'omicidio volontario aggravato della donna, che avrebbe ucciso una settimana fa nella casa che dividevano a Bondeno, nel Ferrarese. Gli agenti di Polizia penitenziaria lo hanno rinvenuto in una pozza di sangue. Aveva sbattuto volontariamente il capo contro la finestra nella cella dove è rinchiuso con l'accusa di aver ucciso l'ex compagna Rossella Placati nella casa che dividevano a Bondeno in Borgo San Giovanni nel Ferrarese. Così, domenica sera, Doriano Saveri è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna, nella cella all'interna del reparto di medicina. Il suo ricovero è stato deciso anche perchè – da quanto ...

