Il presidente della Germania, Steinmeier: 'social pericolo per democrazia'. E Facebook paga gli editori dei quotidiani tedeschi - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Steinmeier Come riporta europa.today.it riprendendo l'agenzia Nova e il quotidiano 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', il presidente tedesco Frank - Walter Steinmeier ha dichiarato: 'Le democrazie del ... Leggi su primaonline (Di mercoledì 3 marzo 2021)Come riporta europa.today.it riprendendo l'agenzia Nova e il quotidiano 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', iltedesco Frank - Walterha dichiarato: 'Le democrazie del ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’Ambasciata d’Italia presso la #SantaSede in occasione della ricorrenza della firma de… - petergomezblog : Frode nel settore delle rinnovabili, indagata l’ex presidente facente funzione della Calabria. Sequestri per 14 mil… - fattoquotidiano : 'SIAMO AL COLLASSO' In Brasile è il periodo peggiore della pandemia: ma il presidente minaccia sanzioni a chi deci… - ilnida : RT @ilpost: Il presidente dell’azienda mineraria Rio Tinto lascerà il suo ruolo, a causa della distruzione di due grotte aborigene di 46mil… - RobertoScolla : RT @Ste_Mazzu: La prossima volta che Draghi si rivolgerà alla nazione, sarà in occasione del messaggio di fine anno del Presidente della Re… -