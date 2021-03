Il piano di Salvini per il vaccino Sputnik in Italia: 'Facciamo come l'Austria e San Marino' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il leader della Lega vuole usareil vaccino russo senza aspettare l'Europa. La sua idea prevede una collaborazione con il Titano. Ma perché tanti russi diffidano del siero, visto che anche Putin non si ... Leggi su today (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il leader della Lega vuole usareilrusso senza aspettare l'Europa. La sua idea prevede una collaborazione con il Titano. Ma perché tanti russi diffidano del siero, visto che anche Putin non si ...

