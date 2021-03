Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 4 marzo | il Mantovano pressa Marcello

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Domani 4, su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata dell’amatissima soap opera Il, che ogni settimana cattura l’attenzione di milioni di italiani. Lerivelano che nel nuovo episodio l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sul personaggio di Vittorio. Il direttore sarà consapevole che presto l’abito creato da Gabriella verrà pubblicizzato nella nuova collezione. Trama puntata del 4de IlLeinerenti alla nuova puntata de Il, in programma per domani 4, raccontano chedeciderà di essere sincero con Armando, ...