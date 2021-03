IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedi 4 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 4 marzo 2021: L’abito british di Gabriella (Ilaria Rossi) deve essere esaltato al massimo: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha grande entusiasmo per la nuova campagna pubblicitaria dedicata all’abito della stilista. Federico Cattaneo (Alessandro Fella) nel frattempo viene invitato a cena dai Bergamini e così zia Ernesta (Pia Engleberth) porta al PARADISO l’abito stirato del nipote; tuttavia accade qualcosa di strano: la nuova capocommessa Gloria (Lara Komar) si nasconde dalla zia per non mostrarsi. Marcello (Pietro Masotti) finalmente si confessa con Armando (Pietro Genuardi) e ammette di essere all’angolo per colpa del Mantovano; anche Ludovica (Giulia Arena) continua ad esser presa di mira e la ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 marzo 2021)puntata de Il5 di giovedì 4: L’abito british di Gabriella (Ilaria Rossi) deve essere esaltato al massimo: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha grande entusiasmo per la nuova campagna pubblicitaria dedicata all’abito della stilista. Federico Cattaneo (Alessandro Fella) nel frattempo viene invitato a cena dai Bergamini e così zia Ernesta (Pia Engleberth) porta all’abito stirato del nipote; tuttavia accade qualcosa di strano: la nuova capocommessa Gloria (Lara Komar) si nasconde dalla zia per non mostrarsi. Marcello (Pietro Masotti) finalmente si confessa con Armando (Pietro Genuardi) e ammette di essere all’angolo per colpa del Mantovano; anche Ludovica (Giulia Arena) continua ad esser presa di mira e la ...

