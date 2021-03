Il Papa in Iraq. Dietro le quinte del piano di sicurezza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Stando al programma pubblico della storica visita apostolica diFrancesco in(la prima dopo 15 mesi di pandemia), il pomeriggio del 5 marzo è previsto l’arrivo all’aeroporto internazionale di Baghdad. Il viaggio nella culla della cristianità e luogo in cui recentemente i cristiani hanno sofferto persecuzioni brutali da parte dell’Is (e non solo) durerà fino all’8 marzo. Il pontefice nel primo giorno avrà un incontro con vescovi, sacerdoti e seminaristi nella Cattedrale Siro-Cattolica di “Nostra Signora della Salvezza”. Il giorno successivo sarà a Najaf, città santa per gli sciiti nel centro del Paese: lì incontrerà l’ayatollah al Sistani, figura di riferimento dello sciismo. Nel pomeriggio il rientro a Baghdad, dove ilcelebrerà la messa nella Cattedrale Caldea di San Giuseppe. Il giorno seguente sarà a Erbil, nel ...

