Il nuovo Dpcm 2 marzo 2021 e le regioni verso la zona arancione scuro e rossa

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - TgLa7 : ??Nuovo #Dpcm: scuola in Dad nelle zone rosse e nei territori dove su 100mila abitanti darà pari o superiore a 250 c… - zazoomblog : Coronavirus in Lombardia arancione rafforzato per Cremona e la provincia di Como. Cosa prevede il nuovo dpcm. Contr… - Antonel90677147 : RT @emme_sette: Ma il nuovo significato di #DPCM è Draghi Promette Cose Miracolose? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Dpcm

Decaro, presidente dell'Anci, contesta il. "Incoraggia la movida ma chiude le scuole: così non può andare"Ieri durante la conferenza stampa per ilil titolare della Salute ha diringraziato il Cts. Ma Speranza ormai è un generale senza esercito. Protagonista per caso durante la prima ...In Italia circa il 60% dei casi Covid è dovuto alle varianti. Dilaga in tutto il Paese soprattutto la temibile mutazione inglese (ormai al 54%) che, se anche pare non essere in grado ...Via libera al nuovo decreto che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Le novità più importanti riguardano il mondo scolastico ...