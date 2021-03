Il ministero dei Trasporti cambia nome: una trovata suggestiva ma in contrasto con la realtà (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diventa “ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”: questo è il nuovo suggestivo nome approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri. Il cambio di nome suggestivo è certamente in linea con le indicazioni europee di un radicale intervento a favore della mobilità sostenibile. Questo sembra, però, in contrasto con le prime indicazioni del neo-ministro Giovannini che conferma gli investimenti tutt’altro che sostenibili né in termini ambientali né economici: nuove linee ad Alta Velocità, nuove strade ed autostrade da finanziare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il neo-ministro dimentica che almeno 10mila chilometri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildelle Infrastrutture e deidiventa “delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”: questo è il nuovo suggestivoapprovato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri. Il cambio disuggestivo è certamente in linea con le indicazioni europee di un radicale intervento a favore della mobilità sostenibile. Questo sembra, però, incon le prime indicazioni del neo-ministro Giovannini che conferma gli investimenti tutt’altro che sostenibili né in termini ambientali né economici: nuove linee ad Alta Velocità, nuove strade ed autostrade da finanziare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il neo-ministro dimentica che almeno 10mila chilometri di ...

