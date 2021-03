Il Milan si salva al 97', super Atalanta. Il Cagliari vince ancora, Inzaghi travolto (Di giovedì 4 marzo 2021) In questo mercoledì di Serie A il Milan pareggia in casa all'ultimo secondo contro l' Udinese, grazie al sedicesimo rigore concesso ai rossoneri in campionato. Kessié al 95' risponde a Becao e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) In questo mercoledì di Serie A ilpareggia in casa all'ultimo secondo contro l' Udinese, grazie al sedicesimo rigore concesso ai rossoneri in campionato. Kessié al 95' risponde a Becao e ...

Il Milan si salva al 97’, super Atalanta. Il Cagliari vince ancora, Inzaghi travolto Corriere dello Sport.it Pioli: “Non siamo soddisfatti, questa sera è mancata qualità” MILANO – Al termine di Milan-Udinese, Stefano Pioli: “Sono d’accordo con Kessié, abbiamo perso due punti. Volevamo vincere questa partita ma purtroppo non ci siamo riusciti. Serviva più qualità e ci v ...

Serie A: solo un pari per il Milan, vincono Atalanta e Roma Il Milan prova fin da subito a fare la partita ma fatica a trovare ... di Musso che di piede chiude poi la porta anche a Castillejo (39'). Nel riposo Musso salva subito su Meite, poi su un colpo di ...

