Il look del giorno, con la maxi cintura (Di mercoledì 3 marzo 2021) look da giorno: come renderlo originale e personale? La risposta ancora una volta arriva dalle passerelle: il pezzo chiave è la cintura colorata ed extra-large, come quella della collezione di Chloé. La cintura maxi nella sfilata primavera estate 2021 di Chloé. La cintura XXL, come si porta Comfort e stile: il binomio vincente in epoca Covid per muoversi tra mondo reale e virtuale. L’abbigliamento sceglie linee morbide, materiali soft e colori neutri, il gioco è quello di puntare sui dettagli. Come nella sfilata primavera estate 2021 di Chloé, dove un piccolo elemento definisce tutto il look: la cintura. Un accessorio tre in uno: multicolor, grafico, vistoso. Niente è lasciato al caso, così la maxi fibbia in metallo dorato richiama ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)da: come renderlo originale e personale? La risposta ancora una volta arriva dalle passerelle: il pezzo chiave è lacolorata ed extra-large, come quella della collezione di Chloé. Lanella sfilata primavera estate 2021 di Chloé. LaXXL, come si porta Comfort e stile: il binomio vincente in epoca Covid per muoversi tra mondo reale e virtuale. L’abbigliamento sceglie linee morbide, materiali soft e colori neutri, il gioco è quello di puntare sui dettagli. Come nella sfilata primavera estate 2021 di Chloé, dove un piccolo elemento definisce tutto il: la. Un accessorio tre in uno: multicolor, grafico, vistoso. Niente è lasciato al caso, così lafibbia in metallo dorato richiama ...

