Il governo potrà vincere la pandemia solo se Draghi cambierà idea in materia economica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il contagio da Coronavirus preoccupa enormemente tutti gli osservatori. Si espande maggiormente la variante inglese e i vaccini stentano ad arrivare. Le soluzioni migliori non appaiono sicuramente quelle adottate dall'Unione Europea, che ha aggiunto alla burocrazia degli Stati l'appesantimento della propria con inutili perdite di tempo, ma quelli di Cuba, della Russia, di Israele e dell'Inghilterra; la quale, utilizzando la sua acquisita libertà dai lacci europei, ha potuto procedere autonomamente sulla via delle vaccinazioni di massa, riuscendo a far diminuire l'infezione del 40%. Nel frangente di una malattia che ha investito il mondo intero si è infranto del tutto il pensiero neoliberista, che principalmente si fonda sull'egoismo individuale e mira a distruggere l'eguaglianza economica di tutti i cittadini, e quindi l'esistenza dello stesso Stato democratico. Le ...

