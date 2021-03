Il governo Draghi punta alla ricostruzione o al berlusconismo di ritorno? (Di mercoledì 3 marzo 2021) di Antonio Caputo Il Presidente Sergio Mattarella, per dare soluzione alla crisi, ha incaricato Mario Draghi di formare “un governo di alto profilo, non identificato con nessuna formula politica”. Con il varo del governo molti hanno detto che si archivierebbero parole chiave di una stagione (frettolosamente?) ritenuta passata: populismo, nazionalismo, sovranismo, protezionismo, antieuropeismo sostituendole con: crescita, competenza, ripartenza, resilienza, realismo, riformismo, fiducia “da ridare agli italiani”, “a chi vuole investire in Italia”, “da creare nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni”; nel futuro. C’è chi si limita, utopia modesta, ad augurarsi che Draghi e i suoi tecnici riescano a mettere in sicurezza le persone e il Paese, fuori dall’emergenza pandemica. Ma qual è la natura del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) di Antonio Caputo Il Presidente Sergio Mattarella, per dare soluzionecrisi, ha incaricato Mariodi formare “undi alto profilo, non identificato con nessuna formula politica”. Con il varo delmolti hanno detto che si archivierebbero parole chiave di una stagione (frettolosamente?) ritenuta passata: populismo, nazionalismo, sovranismo, protezionismo, antieuropeismo sostituendole con: crescita, competenza, ripartenza, resilienza, realismo, riformismo, fiducia “da ridare agli italiani”, “a chi vuole investire in Italia”, “da creare nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni”; nel futuro. C’è chi si limita, utopia modesta, ad augurarsi chee i suoi tecnici riescano a mettere in sicurezza le persone e il Paese, fuori dall’emergenza pandemica. Ma qual è la natura del ...

raffaellapaita : L’unico furto è stato quello di chi ha scippato il #riformismo al Pd per farne un partito che vuole un’alleanza str… - meb : Dopo un anno di pandemia, le donne sono le più danneggiate. La ministra @elenabonetti si sta battendo da tempo su q… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - nicolaebasta : RT @dalsenfuggito: la differenza tra il governo draghi ed il governo conte, é che con il governo draghi abbiamo perso 2 mesi di tempo. - bnegri1 : RT @IleanaNoIlenia: Quelli che venerano il governo Draghi, che non ha opposizione politica, non ha contraddittorio, e ha invece il 90% dell… -