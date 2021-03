Il generale Figliuolo lancia il piano militare anti Covid-19 | 600mila dosi al giorno

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo la sua recentissima nomina a commissario, ildi corpo d’armata Francesco Paoloil-19, in sinergia con la protezione civile e la supervisione di Mario Draghi, rivedendo l’intera struttura organizzativa e la catena di comando. Scatta l’operazione vaccini mentre risalgono i contagi Ilè già all’opera con il puntiglio tipico dell’ufficiale di artiglieria alpina che non vuole lasciare niente al caso, considerando anche la sua esperienza a capo della logistica dell’esercito. Il problema non riguarda solo l’approvvigionamento dei vaccini, ma su come somministrarli velocemente a milioni di italiani, dato che siamo di nuovo alle prese con la recrudescenza della ...

Credo che venerdì incontreremo il neo-commissario, il generale Francesco Paolo Figliuolo. L'auspicio di tutti è che nel Paese e di conseguenza anche in Emilia-Romagna arrivino molti più vaccini di ..."Siamo di fronte alla ripresa del contagio in modo importante e diffuso in tutto il Paese, è trascorso un anno e siamo nuovamente alle prese con ulteriori chiusure diffuse sul territorio nazionale.