Il falco della Bundesbank affila le armi in vista della riunione Bce (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il falco Jens Weidmann affila le armi in vista del prossimo Consiglio direttivo della Bce, l?11 marzo, che si preannuncia a dir poco delicato. Per la prima volta dal 1979 la Bundesbank non pagherà un dividendo al governo tedesco a causa dei timori legati all’aumento dei rendimenti sui titoli di Stato che si sta verificando nelle ultime due settimane. Nulla di eclatante per le finanze tedesche che riusciranno di certo a colmare il buco, la questione è essenzialmente politica. In pratica la Buba ha deciso di accantonare denaro nel caso in cui i tassi di interesse aumentino ancora e causino perdite nell’enorme pila di obbligazioni che ha acquistato nell’ambito dei programmi di stimolo della Banca centrale europea. La mossa, che a primo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) IlJens Weidmannleindel prossimo Consiglio direttivoBce, l?11 marzo, che si preannuncia a dir poco delicato. Per la prima volta dal 1979 lanon pagherà un dividendo al governo tedesco a causa dei timori legati all’aumento dei rendimenti sui titoli di Stato che si sta verificando nelle ultime due settimane. Nulla di eclatante per le finanze tedesche che riusciranno di certo a colmare il buco, la questione è essenzialmente politica. In pratica la Buba ha deciso di accantonare denaro nel caso in cui i tassi di interesse aumentino ancora e causino perdite nell’enorme pila di obbligazioni che ha acquistato nell’ambito dei programmi di stimoloBanca centrale europea. La mossa, che a primo ...

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Il falco della Bundesbank affila le armi in vista della riunione Bce - HuffPostItalia : Il falco della Bundesbank affila le armi in vista della riunione Bce - stinco_di_santo : @marcotravaglio De Falco andava bene perché era della Marina ? - M4t7i4 : @LaPupa9 @garymurphy1919 @Falco_X @eurogamer È una mediocre propaganda femminista sjw lgbt politically correct. Con… - DaLoVe1974 : RT @edoeduorg: Vogliamo parlare della simmetria? Il falco in picchiata! ?? -