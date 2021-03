Il Crotone dura solo un tempo | poi l’Atalanta dilaga e cala il pokerissimo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021) Atalanta-5-1 è il risultato finale di una delle sei gare serali del mercoledì di Serie A, valide per la 25^ giornata del campionato italiano. Al Gewiss Stadium va in scena un autentico gioco al massacro della squadra di Gian Piero Gasperini, che soffre nel primoper poi straripare nella ripresa. Gosens apre le marcature di testa (12?), prima dell’immediato pareggio di Simy (23?) che sfrutta un pasticcio della difesa nerazzurra. Nella seconda frazione gli orobici si scrollano via la tensionendo il, che porta le firme di Palomino (48?), Muriel (50?), Ilicic (58?) e Miranchuk (84?). I bergamaschi agganciano nuovamente la Juventus al terzo posto, mentre comincia con il piede sbagliato la nuova avventura di Serse Cosmi sulla panchina delbresi ...