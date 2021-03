Il covid ‘contagia’ la religione, Mons Accrocca: “La pandemia mortifica la celebrazione” (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Seconda parte della chiacchierata con l’Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca. Ma stavolta non si parla del Messale, come nella prima circostanza, ma di coronavirus e delle nuove abitudini dei fedeli e di chi deve officiare. La presenza di mascherine, distanziamento, igienizzante sull’altare: insomma tante piccole cose che sono entrate nella quotidianità di quella che, in gergo, viene chiamata semplicemente messa. “La pandemia è la mortificazione della celebrazione”, non usa mezzi termini Monsignor Accrocca. Quello che dovrebbe essere un momento di unione è diventato distacco e non è proprio il principio di base di un evento del genere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Seconda parte della chiacchierata con l’Arcivescovo di Benevento,ignor Felice. Ma stavolta non si parla del Messale, come nella prima circostanza, ma di coronavirus e delle nuove abitudini dei fedeli e di chi deve officiare. La presenza di mascherine, distanziamento, igienizzante sull’altare: insomma tante piccole cose che sono entrate nella quotidianità di quella che, in gergo, viene chiamata semplicemente messa. “Laè lazione della”, non usa mezzi terminiignor. Quello che dovrebbe essere un momento di unione è diventato distacco e non è proprio il principio di base di un evento del genere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

