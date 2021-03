Il Covid colpisce un bambino e gli provoca l’infarto: salvato per miracolo dai medici di Padova (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’infezione da Covid può presentarsi in modo serio e con complicanze importanti anche nei bambini piccoli che non presentano malattie preesistenti. E a confermarlo è la storia di un bambino di 4 anni curato a Padova, che a distanza di tempo dal contagio si è aggravato fino a sviluppare anche un infarto. Un caso che, spiegano i ricercatori che lo hanno descritto, rappresenta a oggi “un unicum al mondo” nella letteratura della cardiologia pediatrica, e per questo e per il buon esito del trattamento è stato pubblicato sulla rivista ‘European Heart Journal’. La variante inglese, in particolare, inizia a preoccupare i pediatri di tutto il mondo. L’odissea del bambino colpito dal Covid Il piccolo, precedentemente sano, viene ricoverato per febbre, congiuntivite e rush cutaneo nell’ospedale di riferimento ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’infezione dapuò presentarsi in modo serio e con complicanze importanti anche nei bambini piccoli che non presentano malattie preesistenti. E a confermarlo è la storia di undi 4 anni curato a, che a distanza di tempo dal contagio si è aggravato fino a sviluppare anche un infarto. Un caso che, spiegano i ricercatori che lo hanno descritto, rappresenta a oggi “un unicum al mondo” nella letteratura della cardiologia pediatrica, e per questo e per il buon esito del trattamento è stato pubblicato sulla rivista ‘European Heart Journal’. La variante inglese, in particolare, inizia a preoccupare i pediatri di tutto il mondo. L’odissea delcolpito dalIl piccolo, precedentemente sano, viene ricoverato per febbre, congiuntivite e rush cutaneo nell’ospedale di riferimento ...

