Il cielo stellato di Marte

(Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è un panorama che sta circolando online, un panorama che mostrerebbe, a quanto viene detto, ilvisto da. La foto che viene condivisa è questa: L’immagine, se ci cliccate sopra, vi riporta alla pagina di chi l’ha realizzata. Non è la NASA, ma un utente Facebook, Hugh Hou, che l’ha pubblicata insieme a un lungo post, dove specifica chiaramente: …the original photo does not have the full sky, I edited the sky to have a full 360 experience inside a VR headset like Oculus Quest 2. The sky does not represent the real sky from Mars. Che tradotto significa: …la foto originale non ha questopieno, ho editato ilper avere un’esperienza a 360 gradi dentro al casco da realtà virtuale come l’Oculus Quest 2. Ilnon rappresenta la realtà del ...