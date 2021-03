Il cashback ha senso o no per l’Italia? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel percorso di avvicinamento dei cittadini agli strumenti di pagamento elettronico, le misure di policy svolgono un potente ruolo di acceleratore del cambiamento nei comportamenti individuali: tra queste, il programma del cashback di Stato partito a dicembre 2020 e la Lotteria degli Scontrini avviata a inizio febbraio stanno rivoluzionando in pochi mesi le abitudini degli italiani, consolidando la crescente propensione all’utilizzo dei mezzi di pagamento digitali generata dall’emergenza pandemica. Queste due misure, già suggerite dalla Community Cashless Society di The European House – Ambrosetti e successivamente introdotte dal Piano “Italia Cashless”, hanno il duplice intento di avvicinare i cittadini all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e, come conseguenza della maggiore tracciabilità, fare emergere parte del sommerso economico delle transazioni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel percorso di avvicinamento dei cittadini agli strumenti di pagamento elettronico, le misure di policy svolgono un potente ruolo di acceleratore del cambiamento nei comportamenti individuali: tra queste, il programma deldi Stato partito a dicembre 2020 e la Lotteria degli Scontrini avviata a inizio febbraio stanno rivoluzionando in pochi mesi le abitudini degli italiani, consolidando la crescente propensione all’utilizzo dei mezzi di pagamento digitali generata dall’emergenza pandemica. Queste due misure, già suggerite dalla Community Cashless Society di The European House – Ambrosetti e successivamente introdotte dal Piano “Italia Cashless”, hanno il duplice intento di avvicinare i cittadini all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e, come conseguenza della maggiore tracciabilità, fare emergere parte del sommerso economico delle transazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : cashback senso Il cashback ha senso o no per l'Italia? Il tasso di adesione al Cashback di Stato ha superato ogni aspettativa: i dati a inizio marzo 2021 indicano 7,8 milioni di cittadini iscritti, 13,9 milioni di strumenti di pagamento elettronici ...

LG Wing, un'idea bellissima ma poco concreta. La recensione L'idea c'è e ha un senso. Con questa recensione scopriamo ciò che davvero conta, cioè se l'idea si ... Nel momento in cui scriviamo, LG Wing è offerto a 1.299,90 sul sito di LG con un cashback di 300 ...

Cashback, come potrebbe cambiare per la lotta all’evasione fiscale: il piano della Guardia di Finanza Cashback, secondo il generale Zafarana della Guardia di Finanza andrebbe applicato nei settori a più alto rischio evasione: vediamo come potrebbe cambiare il meccanismo di rimborso. I dettagli si trov ...

