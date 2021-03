Il calendario 2021 degli eventi societari di Mutuionline (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Mutuionline, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In linea con la politica dei dividendi, il management di Mutuionline delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Martedì 16/03/2021 CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2020 e del bilancio consolidato 2020 Giovedì 29/04/2021 Assemblea: Approvazione bilancio dell’esercizio 2020 Venerdì 14/05/2021 CDA: Approvazione della relazione relativa al primo trimestre 2021 Martedì 07/09/2021 CDA: Approvazione della relazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) –, quale riferimento per l’attivitàoperatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Martedì 16/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2020 e del bilancio consolidato 2020 Giovedì 29/04/Assemblea: Approvazione bilancio dell’esercizio 2020 Venerdì 14/05/CDA: Approvazione della relazione relativa al primo trimestreMartedì 07/09/CDA: Approvazione della relazione ...

poliziadistato : Buon #1marzo con il #calendariopolizia 2021 dedicato alla riforma 1981 quando nacque il ruolo degli #Ispettori con… - roidananas : Marzo donarello. Sanna Communications per Fidas Verona, campagna Yellow & Red - I colori della solidarietà. Calenda… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'PROGRESSIO Agenda 2021 personalizzabile A5 in vera pelle calendario giornaliero 12 mesi planner… - tribuna_treviso : Dall’8 marzo sarà la volta delle classi dal 1929 al 1939. Via via toccherà alle altre: da aprile cominciano gli und… - MedigasItalia : #ImagesOfOurLife - Marzo 2021 - RIDING (IN) THE JUNGLE Ecco la foto che accompagna il mese di marzo nel #calendario… -