Il Belgorod | il sottomarino russo armato coi nuovi supersiluri atomici

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Secondo quanto riporta la Tass in un breve comunicato, ila propulsione nucleare per operazioni speciali, project 09852, a maggio potrebbe effettuare le prove in mare. “I test delinizieranno a maggio, dopo che il Mar Bianco si è liberato dal ghiaccio. Non sono in alcun modo legati ai test del siluro InsideOver.